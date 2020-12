Openjobmetis da mani nei capelli. Reggio sbanca Varese e la ributta sul fondo

Una pessima Openjobmetis cede di schianto in casa contro Reggio Emilia e vede riavvicinarsi il fondo della classifica. Dopo due periodi bruttini, Varese crolla nel terzo periodo sotto i colpi di Taylor e non si riprende più. Finisce 76-89.

OPENJOBMETIS VARESE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 76-89

(12-14, 35-33; 43-57)

VARESE: Ruzzier 2 (1-2, 0-3), Douglas 6 (2-6, 0-4), Strautins 21 (3-6, 5-6), De Vico 4 (1-2, 0-7), Scola 21 (8-12, 0-4); Morse 4 (1-4), De Nicolao, Jakovics 18 (2-3, 3-7), Andersson (0-1 da 3). Ne: Ferrero, Librizzi, Virginio. All. Bulleri.

REGGIO EMILIA: Taylor 28 (5-8, 4-5), Kyzlink 9 (1-9, 1-2), Bostic 10 (0-3, 2-5), Baldi Rossi 4 (2-3, 0-2), Elegar 10 (4-6); Candi 15 (3-4, 2-2), Giannini 2 (1-1), Johnson 11 (5-8, 0-2), Diouf (0-2). Ne: Porfilio, Besozzi, Bonacini. All. Martino.

ARBITRI: Begnis, Nicolini, Vita.

NOTE. Da 2: V 18-35, R 21-44. Da 3: V 8-32, R 9-18. Tl: V 16-18, R 20-25. Rimbalzi: V 38 (16 off., De Vico 11), R 39 (13 off., Elegar 13). Assist: V 18 (Douglas 7), R 14 (Candi 5). Perse: V 13 (Ruzzier 5), R 13 (Baldi Rossi, Elegar 3). Recuperate: V 5 (Ruzzier 2), R 7 (Candi, Taylor 2). Usc. 5 falli: nessuno. Antisportivo a De Vico (30’41”). Partita a porte chiuse.