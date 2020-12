Openjobmetis, con Treviso serve un successo per lasciare il fondo della classifica

Sono state, come di consueto, festività di lavoro quelle natalizie per i giocatori e lo staff delle squadre di pallacanestro: non fa certo eccezione la Openjobmetis che ha lavorato sia a Natale (mattina) sia a Santo Stefano per non lasciare nulla di intentato nel prossimo appuntamento sul parquet, la partita casalinga contro Treviso di domenica 27 dicembre (ore 17). Ultima di un 2020 davvero complicato per i colori biancorossi.

Una gara dove, parafrasando Boniperti, vincere è l’unica cosa che conta: i recenti KO, uniti alla ben nota sottrazione di due punti per via del ritiro di Roma, hanno trascinato Varese sul fondo della classifica di Serie A. Con 6 punti la squadra di Bulleri è affiancata solo a Trieste, Cantù e Fortitudo Bologna con i giuliani che però hanno due partite da recuperare: di fatto l’ultimo posto è “evitato” in questo momento solo grazie al successo diretto sulla Lavoropiù ma è un margine talmente sottile sull’unico posto-retrocessione che non va neppure considerato.

Attenzione però: se da un lato Treviso è formazione che appartiene alla stessa fascia della Openjobmetis – ovvero quella che lotta per la salvezza – dall’altro la De’ Longhi di coach Menetti ha dalla sua una classifica confortante sia per quantità (10 punti) sia per qualità dei successi ottenuti, nel senso che i veneti hanno battuto diverse avversarie dirette (Fortitudo, Cantù e Cremona tra le altre). Insomma, Varese è avvisata: nel match natalizio si troverà davanti una squadra che sa sfruttare le occasioni e che, probabilmente, sa che la pressione è tutta sulle spalle di Scola e compagni. Osservato speciale, per la difesa di Bulleri, è senza dubbio David Logan: l’esperto playmaker della De’Longhi festeggia il compleanno a Santo Stefano e a 38 primavere resta una stella del nostro campionato (che ha vinto con la maglia di Sassari).

PAROLA DI BULLERI

Massimo Bulleri, alla vigilia di Natale, ha parlato dell’impegno di domenica 27 attraverso i social network della Pallacanestro Varese, rispondendo ad alcune domande inviate dai giornalisti.

«Stiamo lavorando bene: i ragazzi sono motivati e concentrati. La partita con Venezia ci ha dato delle certezze che non sono bastate per vincere ma che ci hanno lasciato ottimi segnali: l’atteggiamento lungo i 40′ è stato di grande voglia, desiderio, goliardia (???). Nel secondo tempo siamo andati due volte sotto di 9 punti e abbiamo recuperato fino a sfiorare la vittoria. Sintomo che la squadra è viva e che c’è un gruppo che non si arrende mai».

La domanda di VareseNews – La Openjobmetis è di fatto ultima in classifica. Si aspettava di dover fronteggiare una situazione così complicata dopo così poche partite da capo allenatore?

«Quando sono arrivato qui sapevo di vivere alla giornata, settimana per settimana. Non mi aspettavo tempi rosei ma nemmeno plumbei: pensavo a una avventura che avrebbe presentato degli ostacoli ma ciò fa parte del gioco. Oggi la classifica mi interessa fino a un certo punto anche se, certo, è qualcosa che ci fa pensare, però quello su cui siamo concentrati è fare bene domenica e settimana per settimana. Alla fine valuteremo a che punto saremo».

DIRETTAVN

