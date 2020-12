OutSoon, un collettivo del Varesotto per la musica Hip-Hop

Un gruppo di giovani con la passione per il mondo della musica e la voglia di buttarsi in questo campo con tutte le energie. Si chiama OutSoon (presto fuori) il collettivo nato in provincia di Varese durante il primo lockdown, fondato da Federico Caon, Lorenzo Caon e Samuele Gargiuli.

Giovani studenti e musicisti che hanno deciso di utilizzare le loro competenze per realizzare un disco. I tre, contrariamente a quanto si possa pensare, non hanno fondato una band. Il loro obiettivo è arrivare ad avere una casa di produzione e registrazione intorno alla quale si possano identificare le nuove generazioni della musica.

È per questo motivo che hanno coinvolto giovani rapper della zona e non solo e domani, 11 dicembre, pubblicheranno il disco”Awakening”, nato da questa esperienza. Quindici tracce Hip-hop prodotte da Autem (Giovanni Girola, Giovanni Bai e Lorenzo Caon). Gli artisti che si potranno ascoltare sono NoMad, Macrom e Vmaki, LiuKei, Jay Will Soulja, Calavera, EnneVi, Tamis, Beba, Luca Re, Sgreva, Sech, Sigma, Annalisa, Papa De La Calle, Gremo, Erfa e Sghelli.

I fondatori del movimento OutSoon si muovono a livello amatoriale, ma è un primo esperimento per tracciare la strada verso il futuro: «Pubblicare questo disco per noi significa realizzare un sogno collettivo. La nostra idea è quella di avere uno spazio, mettere insieme delle persone, produrre della musica e promuovere la cultura Hip-Hop, urbana in provincia».

E continua: «Questo progetto vuole essere una possibilità reale per molti giovani di esprimersi e farsi sentire. Speriamo di poter collaborare anche con altri ragazzi attraverso contest e progetti. Ci piacerebbe poi coinvolgere ragazzi dall’Europa e dall’America».

Il collettivo artistico OutSoon (@outsooniscoming) è stato creato ufficialmente nell’aprile 2020, durante la pandemia, da Federico Caon come manager (in quanto studente di Music Business), Lorenzo Caon, produttore e Samuele Gargiuli, artista. Sono accompagnati dal gruppo di produttori Autem (@theautem) composto da Giovanni Girola e Giovanni Bai. Alla fotografia e ai video Stefano Bosatelli (@i_am_big_bosa), Emanuele Tixi Palmieri (@therealtixi), Leonardo Bernardoni (@leonardobernardoni). Alessandro Micheloni è tecnico da studio e sound engineer.