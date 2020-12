Palazzetto di Varese, Regione Lombardia stanzia i 2 milioni per la riqualificazione

È arrivato oggi – giovedì 17 dicembre – un importante passo ufficiale verso i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello sport “Lino Oldrini” di Varese.

Durante la seduta dedicata al Bilancio di previsione 2021-2023 la Giunta Regionale ha approvato l’ordine del giorno per stanziare i 2 milioni del progetto.

La notizia è stata confermata dal consigliere regionale Giacomo Cosentino di “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”: «Oggi è un giorno importante per la nostra città visto che siamo riusciti a far stanziare tutte le risorse necessarie per realizzare il progetto. L’intervento consiste nella creazione di una nuova area polivalente/polifunzionale di circa 1.000 mq che comprenda anche e soprattutto il “Museo del Basket Lombardo” oltre a un punto di ristoro, uffici, skybox e servizi vari: il tutto con vista diretta sul campo da basket e, nella parte retrostante, con vista verso l’affascinante paesaggio delle Prealpi Varesine. La riqualificazione del Palazzetto significa anche marketing territoriale, attaccamento verso la storia della nostra Città e, al tempo stesso, eliminazione dello stato di degrado in cui attualmente si trova la zona retrostante la struttura. Ringrazio i colleghi Consiglieri che hanno votato la mia proposta e la Giunta del Presidente Fontana per averla subito sostenuta».