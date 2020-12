Il palloncino lanciato da una scuola di Cardano arriva in Germania

Un palloncino che ha attraversato le Alpi ed arrivato fino in Germania, a Hersbruck. A lanciarlo le maestre della Scuola dell‘infanzia Porraneo Cattolica Salesiana di Cardano al Campo con un augurio di Natale.

“Un piccolo miracolo di Natale – scrivono le maestre sulla pagina Facebook della scuola -. Ci abbiamo messo il cuore, l’anima, la testa e le mani per far sì che questo Natale fosse normale e allo stesso tempo speciale per noi e per i nostri bambini. Abbiamo concluso le nostre festicciole con il lancio del palloncino per mandare le letterine a Babbo Natale. Questa mattina, aprendo le mail a scuola, troviamo con profondissima commozione queste parole. In un momento dove la distanza la fa da padrona, il destino ci ha unito a un paese lontano e a una signora che con delicatezza risponde e ringrazia per il messaggio di speranza, alla lettera giunta fino a lei!!! Grazie”.

A ricevere il palloncino è stata la signora Daniela, una operatrice in una casa di riposo che ha tradotto la letterina in italiano e che scrive una mail alla scuola. Tra le altre cose, ringrazia per il messaggio di speranza arrivato fino in Baveria. “Vi auguro un sereno Natale – scrive e continua -, che questo felice incontro tra due paesi, uniti dal cielo, sia un messaggio di speranza. Non ci sono distanze che con l’affetto e l’amore non si possano colmare”.