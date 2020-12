Parco del Campo dei Fiori, aggiornamento della situazione dei sentieri

Dopo l’evento calamitoso che ha colpito il Parco del Campo dei Fiori nello scorso autunno erano 12 i sentieri chiusi, 5 i sentieri aperti, 4 i sentieri parzialmente chiusi e 7 quelli da monitorare.

Ad oggi, 5 dicembre, neve permettendo, ci sono 4 i sentieri chiusi, 9 sentieri parzialmente aperti e 15 sentieri aperti.

Tutto questo lavoro è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con i Comuni, le GEV, la Protezione Civile, le associazioni e le imprese forestali

E’ in corso l’appalto per i lavori a Bedero, Pralugano, Cabiaglio, Orino e nella Valle della Stretta. Sono in fase di affidamento i lavori per la vetta del Campo dei Fiori, Cunardo e al sentiero Furia Masciago. Sono in corso le procedure per i lavori nella zona dell’Osservatorio e del sentiero 301. Sono già stati affidati i lavori per i primo tratto del sentiero 301.