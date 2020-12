Pari per il Varese, Rossi è soddisfatto: “Lo spirito mi è piaciuto”

Inizia con un pareggio – 1-1 a Casale – l’avventura di Ezio Rossi sulla panchina del Varese: «Ci sono cose buone e cose meno buone. Ho chiesto ai ragazzi di mettere in campo lo spirito e quello c’è stato. Il Casale credo sia una delle squadre più fisiche del campionato mentre noi sotto quel punto di vista subiamo. Purtroppo abbiamo subito il gol su un errore involontario. La pecca di giornata è che la squadra non mi è piaciuta in superiorità numerica: serviva più pazienza e invece abbiamo facilitato la loro fase difensiva. Speriamo di crescere pian piano; anche se avessimo vinto rimane tanto da lavorare perché abbiamo cambiato metodologia».

«Casale e Varese – conclude mister Rossi, oggi anche nei panni di ex – sono due squadre ferite, tutt’e due devono rimboccarsi le maniche e andare avanti. Il pareggio credo sia il giusto risultato finale. Ringrazio la società che con 8 giocatori fuori mi permette comunque di mettere in campo una squadra di valore. Ora ci aspettano due gare difficili, ma dobbiamo risalire la china. Per il mercato dobbiamo aspettare di recuperare gli indisponibili, cercheremo di valutare la rosa e conoscere bene chi non ha ancora fatto un allenamento».

Paolo Snidarcig ha giocato una gara di sostanza: «I tre punti sarebbero stati fondamentali ma era importante fare risultato; peccato perché si poteva fare di più in superiorità numerica. Rispetto a prima è cambiato il modo di giocare, siamo più attendisti. C’è da migliorare ma lo spirito è quello giusto. A Legnano ci aspetta una grande partita ma siamo pronti. Sono più un play, da mezzala devo fare più inserimenti e gioco un po’ più sporco. Io faccio quello che mi chiede il mister».