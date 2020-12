Parole desuete, romanzi, corsi e diete: due incontri con gli autori

Online nelle serate di martedì 15 e 22 dicembre alle ore 19 due nuovi incontri con gli autori per la “Bottega degli abbracci” promossi in diretta streaming su Facebook dalla libreria Millestorie sulla sua pagina social.

Da un’idea di Simona Michelon e Laura Orsolini torna, dopo il successo delle puntate precedenti, la rubrica settimanale di incontri che vuole mantenere un contatto umano con i lettori per stare un po’ insieme e affrontare un momento non semplice come quello che stiamo vivendo.

Martedì 15 la puntata è dedicata a Giada Trabeschi che ci parlerà della sua rubrica sulle parole desuete e a Nicoletta Bortolotti che presenta “Chiamami sottovoce” il suo nuovo romanzo appena pubblicato.

Martedì 22 Chiara Beretta Mazzotta ci parla di Edday, i suoi corsi di formazione nel mondo dell’editoria mentre Maurizio Tommasini spiegherà come vivere a lungo con la sua Dieta della longevità.

Come fare per partecipare? Basta collegarsi alla pagina Facebook della Libreria Millestorie o sul canale Youtube martedì alle ore 19 dal proprio smartphone, dal pc o dal tablet.