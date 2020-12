Parte “Raddoppiamo la bontà” di Tigros. Le associazioni di Varese e Malnate: “Potremo aiutare ancora più famiglie”

Da oggi, martedì 1° dicembre parte nei supermercati Tigros l’iniziativa solidale “Raddoppiamo la Bontà”: fino al 9 dicembre i clienti della catena potranno donare un euro in cassa a favore di un’associazione scelta nel punto vendita. Ad ogni euro versato, Tigros aggiungerà due euro per l’associazione prescelta.

Ad ogni punto vendita è stata affiancata un’associazione che fa opere di volontariato sul territorio: le raccolte del supermercato di via Lazio a Varese verranno indirizzate alla Onlus Nonsolopane, il Tigros di Buguggiate destinerà le offerte alla Croce Rossa Italiana di Varese mentre il punto vendita di Malnate sosterrà l’associazione Solidarietà Malnatese. Tre associazioni diverse, con un unico fine: sostenere chi è in difficoltà. Ve le presentiamo brevemente:

CROCE ROSSA ITALIANA – VARESE

La referente per la sezione varesina della Croce Rossa Italiana, è Maria Mai, che spiega di cosa di occupa l’associazione: «In questo periodo di pandemia abbiamo proseguito l’operato che abbiamo sempre svolto, ma la grande differenza è che sono aumentate le famiglie da seguire; da marzo tutto è quintuplicato. Mi ha fatto molto piacere ricevere la chiamata di Tigros che ci ha incluso per questo progetto».

«Portiamo aiuto alle famiglie che non ce la fanno – prosegue la referente della Cri Varese – Prepariamo pacchi alimentari, che in questo momento ci stanno mancando. Con questo progetto proseguiremo a fare acquisti di derrate alimentari. Non abbiamo fatto la nostra classica colletta a maggio e siamo in difficoltà. Normalmente supportiamo circa 60 famiglie normalmente, alle quali se ne sono aggiunte un centinaio e molte si aggregano in alcuni momenti di particolare difficoltà. In questo periodo stiamo cercando di mettere qualcosa in più per il Natale, qualcosa che possa portare un valore aggiunto alle feste».

NONSOLOPANE ONLUS

Per l’associazione Nonsolopane Onlus, il presidente Andrea Benzoni racconta: «La nostra associazione è nata nel 1999, sono 21 anni suonati che operiamo sulla città di Varese. Siamo una onlus di volontariato non profit che cerca di sopperire al bisogno delle famiglie, con discrezione ma andando a trovare direttamente le persone. Negli anni di attività sono state migliaia le persone che abbiamo aiutato, e qualcuno è riuscito ad uscire da una situazione di povertà. Tanti però si sono aggiunti per dare una mano, alcuni anche tra chi veniva aiutato».

«Per raccogliere fondi negli anni abbiamo creato diversi progetti, dall’unità operativa delle conserve: produzioni artigianali ma di livello alto, all’orto sociale a Villa Baragiola che negli anni ha visto collaborare tante persone, in ultimo la scuola Newton di Varese. In ordine di tempo, poche settimane fa abbiamo organizzato l’incontro con lo chef Garzillo, una cena solidale online che porterà a un libretto di ricette utilizzando i prodotti che mettiamo nel nostro pacco».

«Quest’anno – prosegue il presidente – con la pandemia le richieste di aiuto si sono alzate. Grazie al progetto di Tigros l’idea è incrementare la possibilità di fare donazioni online di generi alimentari che punta a coprire 300 famiglie».

SOLIDARIETA’ MALNATESE

Per la Solidarietà Malnatese a spiegare la realtà è la presidente Andreana Di Franco: «Siamo nati da più di 30 anni a Malnate e da sempre facciamo sostegno e aiuto alle famiglie in difficolta. Aiutiamo in diversi modi: farmaci, buoni pasto, pagamento delle bollette e abbiamo quasi 70 famiglie in carico che una volta al mese aiutiamo distribuendo una spesa da circa 40 chili. Oltre alle donazioni, cerchiamo di finanziarci tramite il mercatino dell’usato negli spazi comunali».

«Riguardo al progetto di Tigros – prosegue la presidente della Solidarietà – divideremo con la Caritas di Malnate. Con quello che riceveremo integreremo le spese e riusciremo a portare avanti la nostra missione. Tutto quello che arriva a noi va benissimo. Ringraziamo tanto per questa iniziativa solidale».