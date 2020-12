“Ho passato la notte in auto a Gazzada Schianno per la neve, grazie a chi mi ha dato da mangiare e bere”

(Foto di repertorio)

Di storie “al limite” nella straordinaria giornata della neve di venerdì 4 ne abbiamo scritte tante, ma forse questa le batte tutte: sia per il disagio subito da chi ci ha scritto, sia per la solidarietà dimostrata dall’anonimo ragazzo che ha aiutato il nostro lettore.

«Vi scrivo in quanto avrei necessità di ritrovare un ragazzo che la sera di venerdì 4, durante la nevicata, mi ha fornito assistenza con dei panini e dell’acqua in quanto mi sono dovuto trovare a trascorrere la notte in auto impossibilitato a tornare a casa mia – ci ha scritto Davide D’Errico – Ho trascorso la notte in un parcheggio di Gazzada Schianno e avrei desiderio di dimostrargli la mia riconoscenza».

Davide commenta: «Non si trovano spesso persone così. Chiedo quindi se si può postare sulla vostra bacheca un mio post, dove ringrazio e ricerco questa persona magari tramite passa parola. Credo che in questo caso il vostro giornale e i vostri social possano aiutare».

Lo facciamo con piacere con questo articolo, nella speranza di metterli in contatto. La mail di Davide è: derrico.dave@gmail.com