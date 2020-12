I pazienti Covid sotto quota 400 negli ospedali della Sette Laghi

I ricoveri per Covid negli ospedali dell’Asst Sette Laghi sono scesi sotto quota 400. Questa mattina alle 9 erano 397, contro i 388 della sera prima. Il saldo però, nella giornata di ieri, era di dodici pazienti in meno.

Dall’inizio di questa seconda ondata pandemica gli ospedali varesini hanno assistito 2015 pazienti di cui sono 1211 i guariti e dimessi.

Anche il monoblocco varesino sta lentamente chiudendo corsie e reparti per sanificarli e riaprirli alle altre patologie. Tutto il quarto piano e tutto il quinto sono ormai “covid free” e sono sottoposti a sanificazione. Liberato anche il blocco operatorio che ricomincia a incrementare le sedute chirurgiche anche per gli interventi programmati oltre alle urgenze.

Si tratta, però, ancora di una situazione di convivenza di reparti “sporchi” e puliti con un ritmo di diminuzione dei pazienti Covid+ costante ma lento, non al passo con la domanda di assistenza per altre malattie in crescita al pronto soccorso dove nell’ultimo weekend si è andati in sofferenza.

Attualmente, ci sono tra i 300 e i 400 dipendenti della Sette Laghi in isolamento a casa perchè positivi, un numero ridotto rispetto al totale ma che crea qualche problema ai turni del personale. C’è anche qualche piccolo focolaio in reparti negativi come in geriatria a Tradate dove è scattato il protocollo a causa della presenza di casi di positivi: la capienza del reparto è stata ridotta perché sono state trasformare in singole le 16 stanze doppie. Nessun allarme e situazione sotto controllo grazie a percorsi ormai rodati di riconversione e isolamento.