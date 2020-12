Il PD chiede che si apra il confronto sulla riforma della Sanità

«La sperimentazione della riforma sanitaria regionale del 2015, voluta dalla precedente giunta leghista, scade in questi giorni. I mesi di pandemia hanno chiaramente dimostrato le falle di quella legge e, in generale, di un’impostazione della sanità lombarda in vigore da diversi anni. Ora è il momento di avviare ufficialmente il cantiere di una riforma vera nella quale in Consiglio regionale e in commissione Sanità deve aprirsi una discussione profonda e senza sconti. Da alcune settimane il progetto del Partito Democratico è già sul tavolo, aperto ai contributi e al confronto di tutti e vogliamo portare quanto prima la discussione nelle sedi decidenti. Le storture che hanno aggravato gli effetti del Covid in Lombardia, come lo smantellamento della medicina territoriale e una gestione non ben coordinata tra i diversi comparti del sistema, devono essere finalmente superati, per il bene dei lombardi.”

Lo dichiarano per il Pd lombardo il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul.