Pedemontana bloccata per due ore. “E nelle gallerie non c’è segnale”

Giornata complicata sulle strade ma anche sulle autostrade, compresa la Pedemontana A36, tra Lomazzo e l’immissione in A8 a Busto/Cassano Magnago.

Un incidente stradale all’altezza di Solbiate Olona ha paralizzato per ore il traffico, sulla carreggiata direzione A8 (diversi mezzi pesanti poi si sono bloccati sulle rampe).

La notizia è l’incidente ma anche i disagi vissuti dalle persone in coda.

«Abbiamo scoperto che in una autostrada completata da pochi anni non c’è segnale per il telefono nelle gallerie», dice un nostro lettore. «Ero nella galleria più lunga, quella da 1200 metri: le persone per avvisare al lavoro o a casa hanno dovuto percorrere la galleria a piedi fino all’uscita, dove il telefono prendeva».

«Dovevo avvertire un cliente del ritardo e ho dovuto lasciare l’auto e arrivare fino all’imbocco della galleria» ci spiega un altro lettore. Certo, il traffico era fermo, ma comunque non è una situazione ideale, muoversi in una galleria e lasciare il veicolo in galleria per poter comunicare.

Uno dei lettori ci segnala poi un altro aspetto che non abbiamo potuto verificare (va detto) ma che cercheremo di chiarire: «Le uscite d’emergenza che portano all’esterno sono chiuse: hanno porte con maniglie che però sono chiuse

L’uscita d’emergenza, nelle immagini Google Street