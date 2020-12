Perdersi e ritrovarsi in “Stelle gemelle, sopra il cielo di Roma”, il nuovo romanzo di Lisa Negrelli

Stelle gemelle, sopra il cielo di Roma è il terzo libro pubblicato nel 2020 da Lisa Negrelli, autrice di Somma Lombardo.

A gennaio è uscito Eccetto te, a maggio Immemorabile: un anno prolifico per Negrelli.Sulla sua pagina Facebook, la scrittrice legata ad Amazon promuove il suo romanzo in pillole, dichiarando di aver compiuto un azzardo scrivendolo e ambientandolo a Roma, città che ha visitato ma dove non ha vissuto. Ha scelto dunque di chiedere aiuto a chi ci ha vissuto.

La trama

Crescere da sole una figlia è dura, crescerne due è una sfida. La vita di Ilenia è stata costantemente una corsa ad ostacoli e sono queste complicazioni ad averla, però, resa migliore.

Perché quando sai che l’unica scelta che hai, una volta che sei in pista e al timone, è correre a perdifiato, non puoi che andare avanti, puntando dritto al traguardo, seguendo la tua buona stella. Le tue doppie buone Stelle, in questo caso, Stelle Gemelle, così distinte e così distanti, da essere state create da cieli che paiono illuminare diversi firmamenti, opposti.

Brillare nuovamente, mantenendo la giusta rotta, la retta via non potrà che essere il giusto epilogo per il viaggio più importante della vita.

Sarà così, per lei? Per lei che ha avuto l’impressione di sterzare per non cadere, quando rincontra, inaspettatamente, nella capitale, dove tutto si compie, l’adesso famoso Tomaso Gorizia, l’uomo che l’ha portata ad un bivio impossibile, e proseguire nel percorso che pare a senso unico, contromano?

Un sentimento potente può spingerti oltre e trasportarti oltre cieli, orizzonti, piste e traguardi, confini che, forse, non avevi neppure considerato.

Una storia che narra quanto, per non perdere la via maestra, non sia importante seguire una bussola, o conoscere intere costellazioni, o tutte le strade che, alla fine, portano a Roma.

Ma farsi guidare dal cuore.

