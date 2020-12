Piano anti-neve a Busto Arsizio, 15 mezzi con le lame in azione

Il piano anti-neve di Busto Arsizio sta funzionando. Dalle 5 di questa mattina 11 mezzi di Agesp stanno spargendo sale e terra sulle strade per evitare che si formi uno strato di ghiaccio sull’asfalto mentre dalle 10,30 circa 15 mezzi dotati di lame stanno spostando la neve accumulata. Il lavoro degli operai della società partecipata dal Comune è partito dalle strade principali, come sempre, e dai luoghi sensibili come la zona dell’ospedale, davanti agli istituti scolastici aperti e agli uffici pubblici. Gli spazzaneve continueranno a passare sulle strade fino al termine della nevicata.

