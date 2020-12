Pioggia di emendamenti alla Manovra per favorire i “lavoratori fragili”

«Per potenziare questa Manovra come commissione abbiamo portato avanti un grande lavoro condiviso con tutte le forze politiche. Sono ben quattordici gli emendamenti M5s in tema lavoro approvati. Tra questi è particolarmente importante l’indennità straordinaria per gli autonomi (Iscro), una delle categorie più colpite dall’emergenza». A dirlo è il varesino Niccolò Invidia capogruppo M5s della Commissione Lavoro alla Camera.

Tra gli emendamenti approvati, c’è lo stanziamento di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 per dare un contributo di 500 euro per le madri sole con figli che hanno disabilità, e la proroga della protezione dei lavoratori fragili.

«Siamo poi intervenuti anche per semplificare le procedure burocratiche sulla Pensione di cittadinanza, migliorato la misura ‘Resto al Sud‘, esteso il congedo di paternità fino a 10 giorni nel 2021 – ha sottolineato Invidia – E ancora, approvate le nostre proposte sugli LSU, sui lavoratori in aree di crisi industriali, sul personale delle prefetture, sui care leavers, sul contratto di espansione interprofessionale. Sono tutti molto sentiti nel Paese e sappiamo che saranno destinati a fare la differenza, il che è l’unico valore e l’unico motivo del nostro lavoro».