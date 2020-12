Posato nel lago il presepe sommerso che riaccende il Natale a Laveno Mombello

Sono terminate sabato mattina le operazioni di posa del celebre presepe sommerso di Laveno Mombello, immerso nelle acque dal lago Maggiore dagli Amici del Presepe Sommerso.

Un evento tradizionale e simbolico che non poteva mancare anche in un anno così complicato come questo. Il Presepe Sommerso sarà visibile da oggi, anche se non verranno organizzati i consueti eventi ad allietare le domeniche antecedenti il Natale e non ci sarà la consueta distribuzione di vin brûlé e cioccolata calda.

Anche la posa di Gesù Bambino non avverrà in processione e alla luce delle fiaccole accese dai sub, ma gli organizzatori assicurano che ci sarà comunque un modo per rendere partecipe la cittadinanza della manifestazione.

Il presepe sarà visitabile fino a sabato 9 gennaio 2021. (Foto: Mattia Lenteri Associazione Amici del Presepe Sommerso)