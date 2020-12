Potature a Busto Arsizio, i lavori proseguono in viale Boccaccio e parco Sempione

Continuano le opere di manutenzione straordinaria del verde pubblico iniziate nelle scorse settimane secondo il programma stabilito dall’Assessorato al Verde guidato da Laura Rogora in collaborazione con Agesp Attività Strumentali.

Terminate le potature in via per Cassano e in via Cascina dei Poveri, i lavori stanno proseguendo in questi giorni all’interno del parco Sempione e in viale Boccaccio, arteria lungo la quale i lavori hanno preso il via il 30 novembre. Dopo una breve pausa natalizia, si ripartirà a spron battuto con l’aggiunta di un’ulteriore squadra di operai.

«Sarà mia cura far sapere tempestivamente dove si andrà ad operare in modo che i cittadini si possano rendere conto di quanto stiamo facendo – commenta l’assessore -. Io continuo a seguire i lavori da vicino per verificare che siano eseguiti secondo le disposizioni impartite, sempre con gli obiettivi della tutela del patrimonio verde della città e della salvaguardia della sicurezza».