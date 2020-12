Premiato un pandoro “made in Comerio” alla manifestazione Mastro Panettone

C’è anche un pandoro “made in Comerio” tra i dolci premiati dalla manifestazione Mastro Panettone, evento organizzato dal portale Goloasi.it e legato al mondo della pasticceria artigianale. A partire dalla sua prima edizione, svoltasi nel 2017, riunisce maestri pasticceri provenienti da tutta Italia per scegliere e premiare il panettone artigianale più buono dell’anno nelle tre categorie “Miglior panettone artigianale tradizionale”, “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato” e “Miglior pandoro artigianale”.

Ad essere premiato nella categoria Pandoro è Claudio Colombo della Pasticceria Colombo di Comerio (dal 2017 ha anche un punto vendita a Barasso in via Roma). Qiesto il commento di Claudio Colombo, postato sul profilo Facebook del negozio: «Sono orgoglioso di comunicarvi che il nostro pandoro è stato giudicato da Goloasi il pandoro artigianale migliore d’Italia 2020. Un premio che ci riempie d’orgoglio e ripaga le infinite ore passate in laboratorio. Voglio condividere questo premio con la mia famiglia, per la pazienza, con tutti i miei collaboratori che mi aiutano ogni giorno dando il meglio di sè. Ringrazio i miei maestri che tanto mi hanno dato e infine ringrazio i produttori di eccellenti materie prime che hanno permesso tutto questo! Questo riconoscimento ci dona nuove forze per continuare a migliorarci».

La classifica di quest’anno di Mastro Panettone:

Categoria Panettone Tradizionale

Primo Classificato: Matteo Papanice – Cresci

Secondo Classificato: Damiano e Valentino Rizzo – Pasticceria San Francesco

Terzo Classificato: Antonio Caputo – Antonio Caputo pasticcere

Primo Classificato Giuria Popolare: Oscar Pagani – Non solo pane

Categoria Pandoro

Primo Classificato: Claudio Colombo – Pasticceria Colombo

Secondo Classificato: Carlo La Torre – Pasticceria Valentini

Terzo Classificato: Nicola Covella – Covella Pasticceri

Primo Classificato Giuria Popolare: Angelo Grippa – Angelo Grippa Pasticceria

Categoria Panettone creativo al cioccolato

Primo Classificato: Mohamed Tinto e Francesco La Manna – Pasticceria Mascolo

Secondo Classificato: Stefano Lorenzoni – Arte Dolce

Terzo Classificato: Salvatore Tortora – Espresso Napoletano

Primo Classificato Giuria Popolare: Roberto Rigacci – Rigacci ’48.