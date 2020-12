Pro Patria, Javorcic: “Juve cinica, noi lavoriamo per migliorare”

L’aveva detto, Ivan Javorcic, che questa non sarebbe stata una partita semplice. Non si portano a casa i tre punti ma secondo l’allenatore croato oggi i tigrotti non hanno affatto sfigurato: «Non è stata una partita da 3-1, loro sono stati bravissimi e cinici a sfruttare i tre episodi che hanno poi portato al gol. Peccato perché la nostra prestazione non è stata da buttare via, anzi, abbiamo giocato una partita tosta e per quanto possibile siamo riusciti a limitarli. Di solito creano molto di più, oggi hanno sfruttato al 100% le occasioni. Nel complesso sono contento, anche per l’atteggiamento dopo i gol subiti. Sul secondo potevamo fare di meglio, vista la qualità che sapevamo risiedere su quell’esterno. Dopo il rigore invece abbiamo continuato a creare senza però avere la lucidità per incidere. Alla fine la palla sembra stregata, non voleva entrare. Prendiamo quanto c’è di positivo e andiamo avanti». L’allenatore tigrotto passa in rassegna le prestazioni di alcuni dei suoi uomini: «Bene Castelli che ha saputo sfruttare lo spazio concessogli e, visto che Parker sta vivendo un periodo un po’ complicato a livello di condizione, abbiamo bisogno di queste risorse fresche in attacco».

Parla anche Aristidi Kolaj, che in un’oretta di gioco è andato per un paio di volte vicino al gol: “Risultato pesante ma poi abbiamo avuto una grande reazione, la squadra ha provato in tutti i modi a recuperare. Alcuni episodi non sono girati a nostro favore, lavoreremo per la prossima partita. Creiamo tanto ma far gol è importante, dobbiamo concentrarci sulla finalizzazione e sulla concretezza. Nel primo tempo a livello di approccio non siamo partiti male, ci è mancata un po’ di cattiveria forse. Per quanto mi riguarda sono molto contento di essere rientrato dopo un infortunio importante, adesso sto lavorando per cercare di trovare la condizione migliore. Adesso però dobbiamo stare concentrati sul Lecco, per tornare a fare punti in casa».