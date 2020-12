Pullman fuoristrada a Tradate, i passeggeri costretti ad uscire dal finestrino rotto dai vigili del fuoco

Nella mattinata di venerdì 4 dicembre, a causa del maltempo, a Tradate in via Castelnuovo un autobus è finito parzialmente fuori dalla sede stradale. Un incidente senza feriti ma che ha avuto gravi conseguenze per il fatto che i passeggeri sono rimasti bloccati all’interno.

Per liberarli i vigili del fuoco hanno rotto uno dei finestrini e fatto uscire le persone con l’ausilio di una scala.