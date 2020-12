Qualità della vita, Reto (Lega): “Risultati positivi non grazie a Varese, ma al territorio”

«La provincia non è solo il capoluogo, si dia merito ai piccoli comuni e alle diverse anime del Varesotto».

Le dichiarazioni del sindaco di Varese Davide Galimberti, soddisfatto per il 16° posto nella classifica di Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, sulla qualità della vita non sono piaciute al nuovo coordinatore della Lega per il territorio del Nord della provincia di Varese, Mirko Reto.

«Leggo con stupore le dichiarazioni di Galimberti che si prende meriti che poco centrano con la città di Varese, che per quanto importante, rappresenta il 10% del territorio – commenta Reto, primo cittadino di Casciago, paese che confina con il capoluogo (nella foto con Roberto Maroni, candidato sindaco a Varese per la Lega) -. Così si snobbano i sindaci dei piccoli comuni che contribuiscono a far sì che la nostra provincia sia una delle più apprezzate per qualità della vita, arrivata al 16° posto in Italia. Galimberti dovrebbe apprezzare le piccole comunità, ma anche i Comuni sia intorno al lago che pedemontani che rendono il territorio vivibile e fruibile sotto ogni punto di vista».

«Mi auguro che le persone capiscano che si parla di provincia nel suo complesso e non solo di città capoluogo – prosegue Reto -. Io amo profondamente Varese, mi auguro che possa diventare ancora attrattiva migliorando per quanto riguarda sicurezza e decoro urbano, come fanno i piccoli comuni vicini. Viva i comuni della provincia di Varese e le sue città, non solo Varese, ma anche Gallarate e Busto Arsizio».