Quel “buco“ di 90 minuti al mattino sulla Varese-Saronno-Milano

Gentile redazione di Varesenews,

Vi contatto per segnalare una possibile grave anomalia nell’orario ferroviario che sarà in vigore dal 14 dicembre 2020 (verificata da me sul sito trenord.it ).

Sulla linea Varese fn- Saronno – MI Cadorna, in orario pendolare di punta, al mattino, c’è un buco di 90 minuti sui treni regionali verso Milano.

Gli utenti di Vedano, Castiglione, Venegono, Abbiate, Locate, Mozzate, Gerenzano e Cislago si vedono privati del treno delle 7.20 e del treno delle 7.50 (orario di partenza da Varese fn)

Io mi domando come sia possibile, anche in un ottica di evitare assembramenti, eliminare due treni in questo orario (il 7.50 esiste ma diverrà diretto, non fermando nelle località sopracitate).

Per questo vi chiedo di indagare, è un errore del sito? Non sono ancora stati caricati tutti i treni?

Io comprendo la scelta di trenord di erogare qualche treno in meno, data la scarsissima utenza, ma eliminare due treni DI FILA al mattino mi sembra veramente incredibile.

Grazie mille

Cordiali saluti

Lettera firmata