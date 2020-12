Raccolta rifiuti, farmacie, gas, parcheggi Agesp. Modifiche per le festività

Si avvisa che, in occasione delle Festività di inizio anno, le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni, come di seguito specificato.

Il servizio di raccolta differenziata presso il Comune di Busto Arsizio verrà modificato secondo il seguente calendario:

Festività – giorno di sospensione Rifiuti Giorno di recupero

Venerdì 1°gennaio 2021 – servizio sospeso. Giorno di recupero – Domenica 3 gennaio 2021

Raccolta diurna Frazione indifferenziata, Umido, Vetro (utenze domestiche e grandi utenze)

Raccolta serale Frazione indifferenziata, Umido, Vetro

Mercoledì 6 gennaio 2021 – Epifania Servizio svolto regolarmente

In considerazione dello specifico periodo di festività, durante il quale si prevede una produzione di rifiuti particolarmente consistente e tempistiche di raccolta non ordinarie, è possibile che si verifichino lievi disagi, per i quali ci scusiamo anticipatamente.

Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì ore 8.30 – 19.00 / sabato ore 8.30 – 12.30 / festivi esclusi / 31 dicembre – orario ridotto 8.30 – 17.00).

SPORTELLO CLIENTI VIA CANALE, 26 – con accesso solo su appuntamento (tel. 0331 398980): il giorno 31 dicembre osserverà chiusura anticipata alle ore 15.00.

Il Centro Multiraccolta di Via Tosi rimarrà chiuso nelle giornate del 1° / 6 gennaio 2021, mentre il 31 dicembre sarà aperto con orario continuato e chiusura anticipata ore 17.00.

Gli sportelli AGESP Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento di Via Alberto da Giussano 6/8 a Busto Arsizio rimarranno chiusi il 31 dicembre pomeriggio, il 1°, 2 e 6 gennaio 2021, mentre il Servizio Telefonico Commerciale allo 800 003 858 osserverà orario ridotto il 31 dicembre (8.30 – 17.00).

Per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di:

PRONTO INTERVENTO GAS – TEL. 800 251 628 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI

PRONTO INTERVENTO TELERISCALDAMENTO – TEL. 800 594 999 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI

Gli uffici del Settore Parcheggi di AGESP Attività Strumentali S.r.l. di Via Mazzini 24/B rimarranno chiusi nelle giornate del 1° / 6 gennaio 2021, mentre 31 dicembre osserveranno orario ridotto fino alle ore 13.00.

Gli uffici di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli rimarranno chiusi nelle giornate del 1° / 6 gennaio 2021, mentre il 31 dicembre rimarranno chiusi il pomeriggio.

Le Farmacie AGESP osserveranno i seguenti orari:

31 dicembre 2020: apertura continuata per tutte le Farmacie dalle ore 8.30 alle ore 17.00

1° e 6 gennaio 2021: FARMACIE TUTTE CHIUSE

4 gennaio 2021:

Farmacia 2 (Via P.R. Giuliani 10) aperta dalle 8.30 alle 8.30 del 5 gennaio per turno notturno;

CHIUSE Farmacia 3 e Farmacia 4

5 gennaio 2021: CHIUSE Farmacia 3 e Farmacia 4.