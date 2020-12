Rallenta il calo dei pazienti ricoverati negli ospedali della Sette Laghi

Frena bruscamente il calo dei pazienti ricoverati negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. Dopo il rallentamento della curva dei ricoveri, nell’ultima settimana il saldo tra dimessi e nuovi ingressi è tornato a essere positivo.

Questa mattina, i letti occupati per Covid erano 479 mentre in PS attendevano 25 persone di cui 4 certamente positive e le altre in attesa dell’esito.

Non calano i ricoveri delle terapie intensive: sono 35 le persone che hanno bisogno di questo tipo di assistenza mentre anche le Cpap utilizzate sono sempre tra le 20 e le 30. Una ventina i pazienti al presidio di Cuasso.

Dall’inizio della seconda ondata, la Sette Laghi ha assistito 1818 persone la cui età media si attesa attorno ai 70 anni.

Rispetto al mese scorso, la pressione si è ormai allentata e c’è qualche letto in attesa di essere riconvertito per tornare alla normale attività. Il piano di riconversione, ormai pronto per essere attuato, è di fatto ancora bloccato dai numeri dei pazienti ancora eccessivamente elevato.

In pronto soccorso la situazione è tranquilla, come può essere in un PS, e le attività ordinarie permettono una gestione ordinata.

Casi di influenza non se ne sono ancora presentati.

I contagi sono ancora numericamente bassi nell’intero paese: la scorsa settimana i medici sentinella hanno registrato sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti con un’incidenza pari a 1,90 casi per mille assistiti.

La fascia più colpita è quella pediatrica tra 0 e 4 anni con un tasso di 3,31 per mille, nella fascia di età 5-14 anni a 1,33 nella fascia 15-64 anni a 1,85 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,59 casi per mille assistiti.