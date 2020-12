“Il rapporto tra noi stessi e gli altri” due percorsi gratuiti a cura del Consultorio Familia Forum del Centro Gulliver

In arrivo due occasioni formative particolarmente interessanti organizzate dal Consultorio Familia Forum del Centro Gulliver. Si tratta di un webinar e di un ciclo di incontri per approfondire alcune tematiche legate alla nostra vita di relazione e per sperimentare sempre maggior benessere nel rapporto con noi stessi e con gli altri.

Primo appuntamento previsto per martedì 15 dicembre dalle ore 17:45 alle ore 19:00 con “Fame d’aria: alimentazione e stress”. Un webinar per parlare di alimentazione e benessere, del rapporto tra il cibo e le emozioni, per prendere sempre più consapevolezza nell’ascolto del proprio corpo e delle proprie emozioni legate all’atto del mangiare. Condurranno Manuela D’Antonio (psicologa e psicoterapeuta) e Valeria Genduso (psicologa e psicoterapeuta)

La seconda proposta è “Social Training”, un ciclo di 12 incontri interattivi a cadenza settimanale per allenare le nostre “soft skills”, quelle abilità sociali che ognuno di noi possiede, ma che per particolari esperienze o contesti di vita non ha avuto modo di sviluppare in modo adeguato alle sue esigenze. Gli incontri si terranno di giovedì, dalle 17.45 alle 19:00. Incontro di presentazione del percorso giovedì 17 dicembre alle ore 17:45.

Entrambi i percorsi, gratuiti e rivolti ad adulti e giovani dai 18 anni, si svolgeranno in modalità online sulla piattaforma zoom.

È richiesta iscrizione obbligatoria. Info ed iscrizioni: consultorio@gulliver-va.it; +39 334 39 26 722