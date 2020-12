I regali della fondazione: “A Natale scegli il sorriso dei bambini in ospedale”

“Mettiamo il sorriso di un bambino in ospedale sotto l’albero”, la Fondazione Il Ponte del Sorriso continua la sua attività benefica e pensa al Natale con una serie di regalini che possono contribuire a fare del bene ai bimbi ricoverati in ospedale.

“Qualche settimana fa abbiamo donato tre sonde ultra specialistiche per fare delle ecografie molto accurate ai bambini anche a quelli piccoli e prematuri – spiega la Fondazione -. Qualche giorno fa abbiamo donato un polisonnigrafo portatile per il Centro del Sonno/SIDS morte in culla, un gioiello tecnologico che consente di registrare molti parametri vitali del bambino per un’intera notte a casa sua, evitando lo stress del ricovero.

Due donazioni da quasi 50mila euro che abbiamo potuto fare grazie alla generosità di tante persone”.

Per contribuire a nuove iniziative benefiche la Fondazione presenta ora i regali di Natale (si trovano a questo link).