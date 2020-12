Rescaldina, aperitivo con la storia con “Aurelius Ambrosius, vescovo di Milano”

Domenica 6 dicembre tornano gli aperitivi con la storia dell’associazione culturale Storiae con un incontro dedicato ad “Aurelius Ambrosius, vescovo di Milano”.

«Nel 374, a ricoprire la carica di vescovo di Milano, viene eletto per acclamazione il governatore romano di Liguria ed Emilia – spiegano gli organizzatori -. Non è nemmeno cristiano, ma i fedeli milanesi lo ritengono all’altezza del ruolo. Il suo nome è Aurelius Ambrosius. Passerà alla storia come Ambrogio, patrono di Milano. Il 7 dicembre a Milano si festeggia S. Ambrogio, personaggio storico tanto famoso quanto poco conosciuto. Nell’imminenza della celebrazione quindi abbiamo pensato di dedicare la nostra chiacchierata storica proprio ad Aurelius Ambrosius».

L’appuntamento è alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione.