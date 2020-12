Rescaldina, dalle proposte del M5S una mozione contro le barriere architettoniche

Sul tavolo del consiglio comunale di Rescaldina arriva una mozione per eliminare le barriere architettoniche e nominare un disability manager per coordinare gli interventi necessari per permettere anche ai cittadini con disabilità di vivere il paese a 360 gradi.

La proposta era partita dal Movimento 5 Stelle, che aveva aderito a #NessunoEscluso, la campagna lanciata dai pentastellati a livello nazionale in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, e aveva portato l’iniziativa in commissione servizi sociali. Lì è stata messa al centro di un lavoro comune, che va al di là del colore politico e mette tutti sotto la stessa bandiera.

«A seguito della nostra proposta alla commissione servizi sociali di istituire un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e la nomina di un disability manager che sovraintenda tutti i lavori affinché i cittadini con disabilità non debbano vedere le loro possibilità di vivere il paese ridotte, la commissione ha lavorato sulla proposta preparando una mozione da sottoporre al consiglio comunale – spiega il Movimento 5 Stelle -. Siamo particolarmente soddisfatti perché, qualora la mozione venisse approvata rappresenterebbe un importante passo avanti nella direzione della accessibilità universale, inoltre il metodo con cui la mozione è stata elaborata, cioè all’ interno della commissione e non da un singolo gruppo politico, lancia il chiaro segnale che di fronte a certe tematiche, quali i diritti delle persone con disabilità, a prevalere sono i comuni intenti e non le divisioni».