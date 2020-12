“Ricordiamo Anastasi e i grandi campioni del Varese calcio”

Egregio direttore,

sull’onda delle grandi emozioni suscitate dalla scomparsa inaspettata di Paolo Rossi, Pablito l’eroe del Mundial ‘82, ricordo che a gennaio scorso quando Pietro Anastasi ci lasciò dopo grandi sofferenze fui il primo a proporre di co-intitolargli lo stadio Franco Ossola. Dopo quasi un anno (anche se sembra passato un secolo) tutto è finito nel dimenticatoio, nonostante qualche debole promessa dell’attuale amministrazione a ricordarlo in qualche modo… E pensare che Pietruzzu fu campione europeo nel ‘68, vestendo proprio la maglia del Varese e segnando pure un goal in finale. Dopo di lui ci furono altri due campioni del mondo ex Varese Calcio, Claudio Gentile e Giampiero Marini, che abbiamo rivisto oggi ai funerali di Pablito. Se a Varese è così difficile pensare a un degno e tempestivo omaggio ad Anastasi, che allora lo stadio possa diventare “Franco Ossola e Grandi Campioni del Varese”, con una targa all’interno a ricordare lui e gli altri Grandi che non ci sono più.

Cordialità

Mattia Colombo