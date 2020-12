Riempimento cosmetici: l’importanza dell’attività in outsourcing

L’attività di riempimento cosmetici svolge un ruolo cruciale per le aziende del settore che desiderano ottenere un prodotto finito di qualità e che non lascia spazio ad inconvenienti. Proprio per questo un numero crescente di imprese decide di esternalizzarla, soprattutto in un periodo di aumento di lavoro poco programmabile. Se sei alla ricerca di un partner per il riempimento cosmetici puoi fare affidamento su AXA Servizi.

Riempimento cosmetici e controllo qualità

Il riempimento cosmetici è una componente molto importante nella filiera che accompagna un prodotto dalla prototipazione allo scaffale (sia fisico sia virtuale). Occuparsi in maniera superficiale di questa fase significa, infatti, compromettere potenzialmente tutto il lavoro che si trova a monte nonché quello di distribuzione.

Le aziende italiane (e non solo) più consapevoli dell’importanza del riempimento cosmetici hanno già deciso da tempo di affidare a terzi l’attività, forti della serietà e della professionalità del partner al quale si affidano e felici dei vantaggi che questo comporta, tra cui:

Ottimizzazione dei costi : scegliendo il riempimento cosmetici conto terzi si ha l’opportunità di affidare a professionisti un’attività che, se svolta in house, avrebbe comportato un esborso superiore. Al tempo stesso è necessario considerare l’investimento che viene compiuto dall’azienda nell’ottica di completare il confezionamento cosmetici e quello eventuale dei rework.

: scegliendo il riempimento cosmetici conto terzi si ha l’opportunità di affidare a professionisti un’attività che, se svolta in house, avrebbe comportato un esborso superiore. Al tempo stesso è necessario considerare l’investimento che viene compiuto dall’azienda nell’ottica di completare il confezionamento cosmetici e quello eventuale dei rework. Riduzione dei tempi: affidando il riempimento cosmetici a terzi è possibile contrarre in maniera significativa i tempi che occorrono per portare a termine l’attività. Questo è consentito grazie all’eventualità di affidare a personale qualificato e specializzato un’attività che, se svolta con inesperienza, può trasformarsi in un autentico disastro.

affidando il riempimento cosmetici a terzi è possibile contrarre in maniera significativa i tempi che occorrono per portare a termine l’attività. Questo è consentito grazie all’eventualità di affidare a personale qualificato e specializzato un’attività che, se svolta con inesperienza, può trasformarsi in un autentico disastro. Certezza nei tempi di consegna: come accade spesso quando si esternalizza un’attività, l’azienda può godere anche della sicurezza di ricevere la consegna del lavoro nei tempi auspicati. Al contrario, quando si tiene “in house” questo genere di mansioni, può capitare che non si rispettino della deadline.

L’importanza del controllo qualità sul riempimento cosmetici conto terzi

Oltre ai vantaggi sopra descritti è fondamentale non sottovalutare un ulteriore risvolto positivo dell’esternalizzare il riempimento cosmetici: il controllo qualità.

Scegliendo le aziende che, insieme al servizio di riempimento cosmetici conto terzi offrono anche quelli di controllo qualità consente al committente di ottenere un duplice vantaggio che si concretizza nella sicurezza di avere un prodotto finito soddisfacente e “a prova di consumatore”.

AXA Servizi, grazie alla propria esperienza consolidata e riconosciuta nel settore del confezionamento cosmetici conto terzi, affianca le aziende con soddisfazione. Il personale altamente qualificato e specializzato esegue il servizio di riempimento in ogni tipo di contenitore fornito dal cliente.

L’esperienza maturata nel settore della cosmetica ha portato il tema di AXA Servizi a proporre un servizio full optional, prendendosi in carico anche il servizio di riempimento cosmetici conto terzi oltre a quello di stoccaggio e logistica.

Alla luce delle competenze e delle abilità maturate nel tempo, AXA Servizi è partner di numerose e importanti aziende del settore della profumeria e della cosmetica che si affidano per la qualità, la puntualità e la professionalità con cui svolgono il riempimento cosmetici conto terzi.