Ristori per Malpensa, Bianchi e Tovaglieri (Lega): “Impegno mantenuto per il territorio”

«Avevamo promesso un forte impegno per Malpensa e lo abbiamo mantenuto, andando oltre le appartenenze politiche e collaborando con la maggioranza per poter dare respiro al più importante scalo aeroportuale del Nord Italia e al sistema economico collegato, pesantemente colpiti dalle conseguenze della pandemia».

Così si sono espressi l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, promotrice di un Tavolo sul futuro di Malpensa, e il parlamentare Matteo Bianchi, dopo l’approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio, che istituisce un fondo da 500 milioni di euro per il ristoro degli operatori aeroportuali e prolunga la cassa integrazione per i lavoratori del settore.

«Questo considerevole risultato nasce da mesi di pressing sul governo da parte della Lega, che aveva già presentato un emendamento con sostegni per un miliardo di euro (primo firmatario Edoardo Rixi, cofirmatario Matteo Bianchi, ndr) per dare risposte efficaci alle imprese e ai lavoratori che operano nello scalo lombardo. Per senso di responsabilità verso il nostro territorio, abbiamo scelto infine di convergere sull’emendamento della maggioranza, in modo da poter affrontare con concretezza e rapidità una situazione drammatica, che rischiava di rimanere bloccata ancora per molto tempo, con grave danno non solo per l’aeroporto, ma per tutta la provincia di Varese. Siamo contenti di questo risultato, a cui la Lega ha dato un impulso e un contributo determinanti».