Ritrovato senza vita il corpo di un anziano scomparso a Brissago

Tragedia nel Locarnese, dove la Polizia cantonale poco prima delle 11 di oggi, domenica 27 dicembre, ha ritrovato il corpo senza vita di un 78enne svizzero, domiciliato nel cantone e segnalato come scomparso negli scorsi giorni a Brissago.

Insieme alla Polizia cantonale (foto di reportorio), alle ricerche hanno preso parte anche gli agenti del SAS, del gruppo cinofilo ART (Alpine Rescue Team e persone del municipio di Brissago che hanno rinvenuto il cadavere in una zona impervia sopra la dogana di Madonna di Ponte.

Secondo una prima ricostruzione – e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire – per l’anziano sarebbe stata fatale una caduta.