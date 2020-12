Ruba 900 euro di merce al supermercato, giovane arrestata per furto aggravato

Nella tarda serata di ieri, 30 dicembre, gli agenti della Comando di Polizia di Legnano hanno arrestato una giovane cittadina per furto aggravato. La donna è stata sorpresa mentre cercava di oltrepassare le casse del supermercato Esselunga a Legnano con un carrello pieno di mercanzie per un valore di 900 euro: la merce è stata restituita.

Nell’ambito dei controlli volti al rispetto delle misure anti-covid, in particolare l’uso delle ” mascherine ” ed il divieto di assembramenti, lunedì 28 dicembre, una volante è intervenuta in zona Largo Tosi a seguito di una segnalazione su giovani molesti che ascoltavano di musica ad alto volume. Durante le operazioni di identificazione, un giovane cittadino senegalese, ha reagito contro gli operatori, dapprima con stizza e poi con atti di violenza, ed è stato arrestato: il ragazzo non indossava la mascherina di protezione ed è stato multato.