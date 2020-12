“Sa paradura”, l’antica tradizione sarda di donare le pecore ai pastori che hanno perso il gregge

La raccolta fondi a sostegno di Christian, il pastore che ha perso gran parte del suo gregge nell’incidente con un treno avvenuto domenica scorsa a Gazzada Schianno, sta ottenendo grande partecipazione.

Tra i commenti, alla pagina Facebook di VareseNews, alcuni lettori ricordano una tradizione ancestrale sarda, “Sa paradura”, che in casi come questi svolge un ruolo nobile e fondamentale. Un gesto antico di secoli e nato proprio nel mondo rurale, basato su solidarietà, fratellanza e senso di comunità.

Ancora oggi, in Sardegna, quando un allevatore perde il suo bestiame, gli altri pastori si attivano spontaneamente regalando delle pecore per aiutarlo a ripopolare il suo gregge. Una risposta di solidarietà e vicinanza che si ripete in caso di calamità naturali, eventi imprevisti o malattie.