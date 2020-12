Sabato l’accensione del Presepe Sommerso di Laveno Mombello

Il Presepe Sommerso sarà visibile da sabato prossimo, sabato 12 dicembre, e fino a sabato 9 gennaio 2021. Come ogni anno, il tradizionale presepe di Laveno Mombello sarà messo nelle acque dal lago dagli Amici del Presepe Sommerso.

“Oggi più che mai sentiamo forte il desiderio di vedere le 42 statue immergersi ed occupare il loro posto, dove tutti si spera che possano ammirarle, per riportarci ai nostri gesti consueti, così da dare a tutti un messaggio di pace e speranza in questo momento di grande incertezza e disorientamento – spiegano gli organizzatori -. L’edizione di quest’anno purtroppo non sarà come quelle degli anni passati, ma anche grazie al sostegno e lo sprone della nuova Amministrazione comunale, ci stiamo impegnando affinché rimanga, seppur con diverse e necessarie limitazioni imposte dalla pandemia, quell’evento tanto atteso da grandi e piccini”.

Il Presepe Sommerso quindi, sarà visibile da sabato, anche se non verranno organizzati i consueti eventi ad allietare le domeniche antecedenti il Natale e non ci sarà la consueta distribuzione di vin brûlé e cioccolata calda. Anche la posa di Gesù Bambino non avverrà in processione e alla luce delle fiaccole accese dai sub, ma gli organizzatori assicurano che ci sarà comunque un modo per rendere partecipe la cittadinanza della manifestazione.

Per quest’anno, inoltre, il Consiglio Direttivo ha deciso di sospendere la produzione dei tradizionali piatti commemorativi e dei boccalini; tuttavia, per chi volesse approfondire la conoscenza di questa tradizione è sempre disponibile il libro “Storia di un Presepe” realizzato dal Prof. Musumeci in occasione dei 40 anni del Presepe Sommerso. Qualora foste interessati a riceverne una copia, potete inviare una mail all’indirizzo: comunicazioni@presepesommerso.it, specificando il vostro recapito telefonico, così da poter essere contattati per la consegna.