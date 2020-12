Samarate, gli appassionati di moto donano 48 buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Il cuore di Samarate è sempre più grande. Un nuovo grande gesto di solidarietà arriva da due concittadini, Tony e Micaela che, insieme agli amici del Moto Club XV Custom Club – sezione Lombardia, hanno donato al comune 48 buoni spesa (di 10,00 euro ciascuno).

In totale vengono stanziati 480,00 euro che, tramite i Servizi Sociali del Comune, saranno donati a famiglie bisognose.

Un’assessora ai Servizi Sociali, Nicoletta Alampi, molto emozionata ha ringraziato insieme al sindaco, Enrico Puricelli, per questo gesto: «Come amministrazione, a nome dell’intera cittadinanza, non possiamo che dire grazie. In particolare a Tony e Micaela, che hanno proposto la loro, nostra, Samarate, come beneficiario della preziosa donazione. Un grande gesto, dal valore enorme. Facciamo i migliori auguri di Buone Feste al presidente Stefano e a tutti gli amici del XV Custom Club, con l’impegno di rivederci nel 2021 per costruire insieme qualcosa di speciale».

Moto Club XV Custom Club

«XV Custom Club nasce ufficialmente nel 1997 a Cesano Maderno, con la registrazione del club presso la Federazione Motociclistica Italiana. Ma il gruppo di amici che costituisce il “cuore” di questo club, in realtà, scorrazzava per le strade di tutta Italia da almeno cinque anni prima. La passione per il custom e la voglia di divertirsi fanno il resto, e anni di lavoro si concretizzano alla fine nell’esperienza del “XV Custom Club”. Non ci sono finalità sportive o agonistiche, per questo club; i nostri scopi principali sono il turismo e l’aggregazione», racconta il presidente nazionale, Stefano Guglielmelli.

«Nel corso degli ultimi anni, XV Custom Club ha intrapreso diverse iniziative benefiche, tra cui Moto Solidale di Passione Custom Lombardia, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana ed Edenred, il cui scopo è quello di raccogliere fondi finalizzati all’acquisto di buoni spesa a favore di nuclei familiari in difficoltà. Quest’anno abbiamo scelto di aiutare gli amici di Samarate, insieme ad altre nove città».