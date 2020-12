A San Vittore l’ultimo saluto a Giancarlo Troncia, già comandante dei Vigili Urbani di Varese

Nella Basilica di San Vittore il Prevosto e Decano di Varese Monsignor Luigi Panighetti ha accompagnato l’anima di Giancarlo Troncia, salita al cielo dove per i fedeli regna l’immortalità.

Il suo spirito di servizio, di senso dello Stato e di soccorso in favore della comunità, che si è manifestato per quasi 30 anni al Comando della Polizia urbana di Varese, è stato giustamente posto in rilievo dalla autorità religiosa, affiancata da quella civile nella figura del Sindaco Davide Galimberti.

Erano presenti il Vice Sindaco Daniele Zanzi, il Sindaco emerito dottor Angelo Monti, il segretario generale emerito Antonio Conte, il capitano Vittorio Zamberletti oltre ad un nutrito gruppo di Comandanti delle Polizie urbane provinciali.

È stata pronunciata, prima della benedizione, la preghiera del vigile urbano. All’uscita in Piazza San Vittore intanto si era formato uno schieramento d’onore da parte dei vigili che hanno accompagnato ed anche scortato con una pattuglia in moto il feretro per l’ultimo viaggio.

Numerosi i colleghi di un tempo ed anche attualmente in servizio, tra i quali anche l’attuale comandante Matteo Ferrario.

Larga è stata la partecipazione in ricordo di quello che il comandante ha rappresentato per Varese, durante e dopo il suo servizio, per le sue caratteristiche di simpatia umana ed affabilità.