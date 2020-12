Sarà un Natale ventoso, allerta meteo della protezione civile sul Varesotto

Sarà un Natale molto ventoso. Lo preannuncia il meteo della Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali della Lombardia che sulla zona del Varesotto ha addirittura emesso un’allerta di protezione civile per il rischio di vento forte.

Sono infatti previsti venti da Ovest-Nordovest in rinforzo fin dalle prime ore del mattino, a partire da quote di montagna per poi, in giornata, arrivare anche fino a quote di pianura. In Pianura le velocità medie orarie si attesteranno su valori fino a 35 km/h (i fenomeni più intensi sono attesi su Pianura occidentale e Garda). In montagna tra 700 e 1500 metri velocità medie orarie tra 15-65 km/h (dove i valori più elevati fanno riferimento in particolare ai settori alpini e prealpini occidentali); velocità medie orarie superiori a quote più elevate. Raffiche in Pianura fino a 45-55 km/h, in montagna fino a 70-110 km/h.

L’allerta scatterà dalle 12 del 25 dicembre fino alle 12 di Santo Stefano.