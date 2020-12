Saronno Servizi s.s.d. dona alla Croce Rossa per un Natale all’insegna della solidarietà

Nonostante le misure adottate dal governo che ha imposto una seconda chiusura di tutti gli impianti sportivi gestiti da Saronno Servizi S.S.D., la società sportiva dilettantistica ha deciso di adoperarsi in modo attivo per sostenere la lotta contro il Covid-19 in questo periodo così difficile per tutti noi, effettuando una donazione alla sezione saronnese della Croce Rossa Italiana.

«Quello di quest’anno è un progetto nato e finalizzato a festeggiare un Natale 2020 all’insegna della solidarietà – spiega Katia Mantovani, amministratore unico di Saronno Servizi Ssd – che, partendo da una donazione effettuata alla sede saronnese della Croce Rossa Italiana, vuole sensibilizzare le famiglie e tutti i cittadini sull’importanza di sostenere i nostri volontari locali impegnati tutti i giorni sul campo per la tutela della nostra salute».

Un messaggio di auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo, perché il 2021 sia un anno migliore con la consapevolezza condivisa che “Non c’è Sport senza Salute, non c’è salute senza Solidarietà”.