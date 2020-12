Saronno Servizi Spa, al via la gestione del parcheggio comunale di via Tevere a Caronno Pertusella

Continua la crescita dei servizi gestiti da Saronno Servizi S.p.A. sul territorio con l’acquisizione di nuovi incarichi ricevuti da parte delle amministrazioni comunali di paesi limitrofi a Saronno.

La difficoltà dell’erogazione dei servizi di Pubblica Utilità durante la pandemia impone la necessità di massimo rigore ed efficientamento degli stessi attraverso l’affidamento a chi come Saronno Servizi S.p.A. ha acquisito nel tempo non solo infrastrutture moderne e tecnologiche, ma anche grande competenza nella risoluzione delle problematiche dei servizi pubblici.

Il Comune di Caronno Pertusella ha deciso di affidare il parcheggio di Via Tevere, a partire dal 1° gennaio 2021, a Saronno Servizi S.p.A.

Il parcheggio seminterrato sito in una zona centrale di Caronno Pertusella in prossimità della stazione, è dotato di n.100 posti auto complessivi e il cambio di gestione avverrà in soluzione di continuità: si informa infatti che l’accesso al parcheggio verrà garantito alle stesse condizioni sia temporali che economiche in vigore fino al 31/12/2020.

Nei prossimi giorni tutti gli utenti clienti riceveranno da Saronno Servizi un dossier informativo contenente tutte le modalità per effettuare il rinnovo degli abbonamenti: il regolamento, la modalità per attivare il rinnovo e la procedura da seguire.

Apposita cartellonistica verrà inoltre affissa in loco con la dotazione di codice QRcode per visionare le informative anche attraverso il proprio smartphone.

Chiunque fosse interessato ad ottenere informazioni o ad abbonarsi al Parcheggio di Via Tevere, può inoltrare richiesta via email all’indirizzo parcheggi@saronnoservizi.it oppure telefonare al numero 02 96288229.