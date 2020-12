Una scatoletta in regalo per la colonia felina di Travedona Monate

La colonia felina di Travedona Monate chiede una mano per raccogliere cibo per i suoi piccoli ospiti.

Regolarmente censita, la colonia di Travedona risponde al Comune ed è gestita da una volontaria, che dedica il suo tempo e le sue risorse per accudire, curare e nutrire i gatti che vi abitano.

«Invito – scrive il sindaco di Travedona Monate Laura Bussolotti – i cittadini, soprattutto quelli particolarmente sensibili all’argomento e amanti degli animali, a raccogliere e consegnare del cibo per i nostri piccoli amici».

Crocchette o scatolette in umido (sempre confezionate) sarebbero un bel gesto di solidarietà per questi animali. Il cibo si può consegnare in Comune (citofonando alla segreteria) dove è posizionato un contenitore dedicato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15.30 alle 19. Per informazioni si può chiamare il numero 0332787621.