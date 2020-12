Schiacciato dal suo carico: autista ferito a Germignaga, interviene l’elisoccorso

Infortunio sul lavoro nella mattina di sabato 12 alle 10 nel comune di Germignaga.

In un azienda che effettua lavorazioni della carta, sita in via r. Stehli, l’autista di un mezzo pesante è rimasto schiacciato dal una parte del carico durante le operazioni di scarico.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo.

La persona è stata elitrasportata in ospedale.