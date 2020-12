Scienze umane ed economiche sociali: due proposte di alto valore al Liceo Sereni

Scienze umane e scienze economiche sociali. Tra le proposte del liceo Sereni di Luino ( e succursale a Laveno Mombello) molto apprezzato è il percorso delle Scienze Umane nella sua duplice declinazione.

Il liceo delle Scienze Umane si presenta come una proposta di studi molto ricca e diversificata nei suoi contenuti, aperta alla ricerca e alla curiosità, ideale per coloro che desiderano lasciarsi appassionare dallo studio dell’essere umano, delle culture, delle identità e delle differenze, e – allo stesso tempo – cercano un apprendimento che sia intrecciato con esperienze sul campo e radicato nella realtà della vita.

L’educazione, la socializzazione, la relazione con gli altri, la consapevolezza di sé: un universo che le scienze umane (pedagogia, sociologia, antropologia, psicologia) provano a esplorare dialogando con la storia, la letteratura italiana e latina, l’arte, la religione, la filosofia, l’inglese, la matematica, la fisica, le scienze naturali e le scienze motorie.

A rendere ancora più vivace questa prospettiva di apprendimento concorrono i tanti progetti e le iniziative che il Dipartimento di Scienze Umane e Diritto del Liceo “Sereni” ha costruito all’interno della didattica curricolare: attività di alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO; visite di istruzione collegate con le discipline di indirizzo; didattica innovativa con il Progetto PATHS di Indire (“Parole per costruire pensieri”).

Anche il Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico-Sociale (LES) è un corso di studi innovativo, in cui si intersecano diverse discipline: la psicologia, la sociologia, l’antropologia, l’economia, il diritto, e due lingue straniere (inglese e tedesco); pur mantenendo le peculiarità di un percorso liceale nell’approccio critico ai saperi, una delle sue caratteristiche è l’attenzione all’altro in tutte le sue sfaccettature, nella dimensione individuale, sociale, antropologica e giuridica.

Al termine del quinquennio le competenze acquisite consentono allo studente un ampio ventaglio di opportunità per la scelta universitaria presso tutte le facoltà, in particolare: Antropologia, Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell’Educazione, Giurisprudenza, Economia, Psicologia, Sociologia, o professioni sanitarie.

Significativi i giudizi degli ex studenti: «Lo studio della psicologia, della sociologia e della filosofia – commenta Laura Giannuzzi – mi ha permesso di comprendere l’uomo in sé, i suoi comportamenti nella società e i suoi rapporti affettivi. Non è stato solo apprendere una teoria, ma un motivo di crescita personale che ha cambiato, migliorandolo, il modo con cui mi rapporto e mi confronto con gli altri. Mi sono appassionata alla pedagogia, tanto da decidere di proseguire gli studi universitari in Scienze dell’Educazione. L’aspetto che più mi ha coinvolta di questo indirizzo è stato il tirocinio: si tratta di un’esperienza formativa concreta, che mi ha aiutato a vedere, tradotti sul campo, i contenuti

teorici appresi nelle specifiche discipline del corso».

Ma indicativi sono anche i commenti degli attuali iscritti come Sara Vecchio, classe quinta: «Il LES mi ha dato l’opportunità di studiare materie di cui non ero nemmeno a conoscenza, permettendomi di accrescere la mia curiosità in diversi ambiti. Mi è stata data l’opportunità di aderire a progetti su tematiche di attualità, come la tutela dell’ambiente o l’immigrazione, e di partecipare a conferenze e assemblee, così da ricevere spunti di riflessione per eventuali approfondimenti».

Caterina Benvenuti, classe quinta: «Il LES impartisce una formazione letteraria, filosofica, storica, etica, artistica, sociologica, psicologia, antropologica, economica e del diritto. Ho potuto studiare due lingue straniere e ampliare anche le conoscenze in area logico- matematica. Grandissima attenzione è stata posta dai nostri insegnanti allo sviluppo del pensiero etico, alla dimensione morale dell’essere umano».

Asia Gottardi, classe quinta: “Ho scelto l’indirizzo economico sociale perché include materie umanistiche come le scienze umane e la filosofia, che sono diventate i pilastri anche della mia formazione personale, ma anche lo studio del diritto e l’economia. Ritengo che quest’ultima materia sia fondamentale per la formazione di ogni ragazzo, perché ci dà le basi per comprendere il funzionamento degli organi di governo del nostro paese e ci fa conoscere i meccanismi economici che fanno girare il mondo, spesso a discapito della stessa terra che abitiamo».

