Scuole di Casciago e Morosolo tra open day, nuovo calendario e mercatino di Natale

Giorni di grande impegno per le scuole di Casciago e Morosolo.

Galleria fotografica Il calendario 2021 di Casciago 4 di 14

Gli open day si avvicinano e i vari istituti si preparano ad accogliere genitori e ragazzi online, in una forma diversa e nuova, imposta dai provvedimenti anti contagio.

Non solo open day però.

In questi giorni è stato messo online il mercatino di Natale, voluto dalle associazioni genitori delle scuole primarie e delle scuole materne di Casciago e Morosolo, con la collaborazione della Proloco e dell’amministrazione comunale: tanti prodotti e idee regalo realizzati dai bambini e da genitori, nonni e zii che si sono messi d’impegno per raccogliere fondi per le scuole del paese.

IL SITO DEL MERCATINO – https://natalecasciago.company.site/

Ma le novità non finiscono qui. Al ritiro dei prodotti acquistati (da sabato 12 dicembre presso l’oratorio di Casciago) sarà possibile anche acquistare il nuovo calendario chiamato “Casciago insieme…alle nostre scuole” che raffigura splendidi scorci di Casciago e Morosolo, le scuole del paese, le associazioni, informazioni utili e tanto altro. Offerta minima 8 euro.

L’OPEN DAY DELLA SCUOLA MEDIA VILLA VALERIO

L’OPEN DAY DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT’AGOSTINO

L’OPEN DAY DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI