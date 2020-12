Servizi di traduzione: l’importanza di affidarsi a un’agenzia professionale

Il passaggio all’economia globalizzata ha visto una prima fase in cui la tendenza era quella della centralizzazione, in cui le imprese che volevano internazionalizzare avevano bisogno di servizi di traduzione professionali prevalentemente in lingua inglese.

In questo contesto iniziale, gli Stati Uniti dominavano l’economica mondiale, i rapporti commerciali e le tecnologie, perciò bastava la lingua inglese per espandere il proprio business all’estero affacciandosi sugli altri mercati.

Oggi la situazione è completamente cambiata, infatti la crescita di alcuni Paesi e di intere aree geografiche ha introdotto una maggiore diversificazione, aumentando le opportunità, ma richiedendo anche un approccio totalmente diverso. In particolare, è diventato indispensabile adattare lo sviluppo aziendale alle specificità di ogni realtà, con progetti dedicati per ogni ambito territoriale in cui si vuole espandere la propria attività.

Mercati come la Russia, la Cina e la Germania obbligano a un adattamento socioculturale individuale, così come i Paesi arabi, quelli di lingua spagnola e portoghese. Non basta più l’inglese come unico passe-partout in grado di aprire le porte dell’economia globale, ma bisogna adeguare la comunicazione attraverso un processo personalizzato.

Tipologie e vantaggi dei servizi professionali di traduzione

Per entrare nel mercato internazionale è fondamentale il supporto di agenzie professionali specializzate nei servizi di traduzione, in grado di contestualizzare il progetto a seconda delle esigenze culturali del Paese in cui espandere la propria impresa.

I servizi di traduzione sono numerosi, tutti con un elevato livello di specificità per garantire la massima qualità nella trasformazione linguistica.

I servizi di traduzione sono numerosi, tutti con un elevato livello di specificità per garantire la massima qualità nella trasformazione linguistica, per ottenere un risultato armonizzato con le esigenze aziendali ma anche con la sua unicità, perfettamente integrata nello scenario socioculturale d’applicazione. Si tratta, ad esempio, delle traduzioni in ambito tecnico, scientifico, turistico, finanziario o legale, realizzate con l’uso di termini adeguati al contesto di riferimento.

Allo stesso tempo, tramite il supporto di un’agenzia professionale si possono richiedere traduzioni per settori particolari come il food, la farmaceutica e l’information technology, per adattare il tone of voice al target e ottimizzare lo stile della comunicazione.

Inoltre, si possono far tradurre siti web, app e software essenziali per la gestione dei servizi aziendali, oppure avvalersi di attività di proof-reading, editoria e impaginazione grafica, interpretariato o speakeraggio, con soluzioni per ogni necessità e la possibilità di essere seguiti nel progetto da professionisti esperti in ogni campo.

Le sfide delle aziende che vogliono internazionalizzare il business

Il sostegno di un’agenzia specializzata nei servizi professionali di traduzione e localizzazione assicura un vantaggio competitivo notevole, per affrontare in modo adeguato la sfida della crescita aziendale all’estero per ampliare il business della propria impresa.

Globalizzare il marchio è senz’altro un processo estremamente complicato, per il quale sono necessari investimenti ingenti e l’impiego di figure professionali altamente specializzate difficili da reperire.

Una delle principali difficoltà incontrate dalle aziende che si aprono all’internazionalizzazione è la comprensione delle differenze culturali, poiché non basta parlare a un pubblico più vasto senza capirne l’identità culturale, sociale e storica.

Un approccio del genere non consente di scoprire le esigenze delle persone alle quali ci si rivolge, con il rischio di trasmettere un messaggio non allineato con le proprie intenzioni, mettendo in pericolo il posizionamento del brand e il successo dell’operazione.

Per vendere prodotti e servizi all’estero, oppure acquisire nuove collaborazioni e partnership, bisogna contestualizzare l’azienda in modo ottimale, stabilendo innanzitutto una rete di contatti per conoscere il mercato di destinazione.

Questo passaggio è indispensabile indipendentemente dal tipo di approccio scelto, che si tratti di spostare la produzione all’estero, esportare in modo diretto o indiretto, oppure di aprire nuove filiali, infatti qualsiasi opzione richiede l’assistenza di professionisti qualificati capaci di accompagnare questo processo.

Al giorno d’oggi, i servizi di traduzione professionale si possono gestire in modo digitale, semplificando la collaborazione con l’agenzia per risparmiare tempo e velocizzare ogni operazione. Inoltre, è possibile coprire qualsiasi esigenza aziendale, trovando presso un unico interlocutore tutte le competenze necessarie di cui si ha bisogno.

Entrare nel mercato globale offre senz’altro opportunità considerevoli per la crescita dell’azienda, con tantissimi Paesi in cui le condizioni socioeconomiche di gran parte della popolazione offrono potenzialità ingenti per l’espansione del business, tuttavia è quanto mai fondamentale l’esperienza e il supporto di agenzie di traduzione specializzate.