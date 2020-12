Si è spento il professor Lucio Moderato, direttore dei servizi per l’autismo di Sacra Famiglia

Il Covid si è portato via il professor Lucio Moderato. Era il direttore dei Servizi Innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia.

A settembre aveva inaugurato gli appartamenti di via Campigli a Varese destinati ai genitori a cui è stato appena diagnosticato l’autismo del figlio. Una palestra dove imparare il ruolo di padre e madre di un bimbo con esigenze particolari.

Al fianco di Elio, da sempre amico e sostenitore della Fondazione, il professor Moderato aveva spiegato il progetto innovativo di questo spazio di accoglienza:« Ho imparato in questi anni che il supporto maggiore va dato ai genitori – aveva dichiarato il professor Moderato – che spesso noi operatori tendiamo a colpevolizzare e rimproverare davanti ai loro comportamenti insistenti. Questi 4 appartamenti nascono da un’indagine su cosa abbiano bisogno per affrontare la loro vita famigliare».

Classe 1955, era rimasto contagiato dal SarsCoV2 e ha lottato a lungo.

La notizia è stata data dalla stessa Fondazione: « Un grave lutto ha colpito Sacra Famiglia: è mancato, dopo aver lottato contro il Covid, il professor Lucio Moderato, Direttore dei Servizi Innovativi per l’autismo di Fondazione. Un enorme dolore per noi, per i colleghi che l’hanno conosciuto e apprezzato in questi anni, per le migliaia di famiglie e di bambini, giovani e adulti con autismo per cui il professor Moderato ha speso la vita senza risparmiarsi mai. Grazie Lucio per quello che hai fatto e per come lo hai fatto».

Grande commozione tra pazienti e parenti seguiti in questi anni ma anche dai colleghi che ne hanno apprezzato la visione e lo spirito innovativo.