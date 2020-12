Sicurezza sul lavoro: come rispettare la normativa vigente

La sicurezza sul lavoro è un tema che sta molto a cuore agli imprenditori del nostro Paese che pur nelle difficoltà di un sistema complesso e burocratico, desiderano svolgere la propria attività nel rispetto della normativa vigente.

Tuttavia, la mutevolezza di leggi e regolamenti costituisce un ostacolo per tutte le aziende; in tal senso è divenuto indispensabile rivolgersi ad interlocutori specializzati sulla sicurezza sul lavoro, come Safetyone, che siano in grado di definire correttamente priorità e azioni correttive, al fine di garantire l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza in linea con le esigenze aziendali, attuabile ed efficace.

Normativa sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul posto di lavoro è stata affrontata a più riprese dal Governo (ad esempio attraverso la legge sulla sicurezza 81 2008), soprattutto nell’ultimo periodo, in cui questo tema ha avuto numerosi punti di contatto con l’emergenza sanitaria. Come tutti gli imprenditori sanno DPCM e specifici Protocolli sono stati predisposti per consentire a dipendenti, fornitori e collaboratori di poter utilizzare in sicurezza gli ambienti di lavoro. Al di là dell’utilizzo obbligatorio di mascherine e prodotti sanificanti, l’emergenza Covid ha portato ad un profondo riesame di queste tematiche.

Proprio in queste circostanze, infatti, tante aziende hanno dovuto adeguarsi alle normative vigenti, pena sanzioni molto onerose. In questo senso, per tutte le aziende, i fattori discriminanti sono stati la tempestività e la capacità di adeguamento, ridefinendo una strategia spesso dimenticata, basata sulla prevenzione anziché sulla protezione dei lavoratori.

Safetyone, azienda di consulenza sulla sicurezza sul lavoro, affianca da anni imprese di medie e grandi dimensioni al fine di garantire il rispetto di tutte le Normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Il personale altamente qualificato e aggiornato è capace di individuare le eventuali criticità e risolverle nel minor tempo possibile.

Certificazione ISO 45001, 9001 e 14001

Tra i vantaggi di rivolgersi a società specializzate nella consulenza sul lavoro c’è l’opportunità non solo di predisporre, attraverso la definizione di procedure ed istruzioni operative, un Sistema di Gestione certificabile, ma di garantire che questo sia sostenibile, in base alle specificità aziendali, e correttamente attuato. Ciò anche al fine di avere un potere esimente delle responsabilità amministrative e penali dell’Azienda.

Tra le più note ci sono la Certificazione ISO 45001, 9001 e 14001 che riguardano differenti ambiti applicativi:

Certificazione UNI ISO 45001 : in vigore dal 12 marzo 2018, definisce i requisiti necessari per un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro (SSL).

: in vigore dal 12 marzo 2018, definisce i requisiti necessari per un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro (SSL). Certificazione ISO 9001: standard di riferimento internazionale per la gestione della qualità sul fronte produttivo e organizzativo.

standard di riferimento internazionale per la gestione della qualità sul fronte produttivo e organizzativo. Certificazione ISO 14001: standard di riferimento internazionale che descrive i requisiti di un sistema di gestione ambientale

