Sindacalista della Fim in presidio investito dall’amministratore delegato dell’azienda

«Ho una contusione, quando ho visto che mi stava arrivando addosso ho cercato di scansarmi ma mi ha preso». A parlare è Andrea Donegà, segretario regionale della Fim Cisl, che questa mattina mentre era in presidio alla Voss Fluid di Osnago (Lecco), azienda metalmeccanica di un gruppo multinazionale tedesco, è stato investito, per fortuna senza gravo conseguenze, dall’amministratore delegato dell’azienda. «Erano in due, il consulente e l’ad – continua Donegà -. Quest’ultimo dopo essere sceso e aver insultato i presenti, tra cui alcune donne, una volta risalito in macchina ha sfondato il presidio. Adirò alle vie legali».

Sono giorni che i 70 lavoratori della Voss Fluid stanno presidiando la fabbrica per evitare che vengano portati via i macchinari. Per l’azienda, che venne acquistata qualche anno fa dalla multinazionale tedesca, è previsto il trasferimento in Germania e Polonia. Da qui nasce la necessità di fare un presidio permanente, cioè per evitare che vengano portati via i macchinari necessari alla produzione. «Questa azienda è irrispettosa delle persone – continua Donegà -. I lavoratori da giorni, in silenzio, con pacatezza e nel rispetto degli altri, stanno presidiando la fabbrica, mentre li stanno buttando fuori. È una brutta sensazione, è come ritornare agli anni più bui del Paese. L’azienda non rispetta nemmeno le istituzioni: convocata due volte dal prefetto ha disertato la seconda convocazione e mentre discuteva con il sindaco ha pensato bene di mandare i camion a prelevare i macchinari. Un comportamento inaccettabile».

Moltissimi i messaggi di solidarietà arrivati a Donegà tra cui anche quello del segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci: «Ad Andrea vanno la solidarietà e la vicinanza di tutta la Cisl Lombardia. Alla barbarie di chi l’ha investito vanno la più ferma condanna e tutta la nostra riprovazione».