Solidarietà e vicinanza concrete con la Caritas di Castiglione e Caronno Varesino

Con la nuova iniziativa “Raddoppiamo la tua bontà”, Tigros sostiene alcune tra le più significative associazioni di volontariato del territorio, creando una “rete” di solidarietà tra cittadini, associazioni e punti vendita.

Dal 1 al 9 dicembre i clienti dei supermercati della catena potranno donare 1 euro in cassa a favore di una associazione legata al punto vendita. Per ogni euro donato, Tigros ne devolverà altri 2 a favore di quella stessa realtà.

Ognuno dei 67 supermercati coinvolti infatti è “collegato” ad associazioni di volontariato che operano in prima linea a livello locale per supportare concretamente il territorio. Ci sono diverse Caritas, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Terres des Hommes ma anche associazioni più piccole particolarmente impegnate sul campo: sono queste le realtà – il cui elenco completo è consultabile su tigros.it – su cui l’attenzione e la sensibilità di Tigros si concentrerà in questa nuova iniziativa, con lo scopo di valorizzare il territorio in cui opera e restituire valore alle sue comunità.

Nell’area del Tradatese, la campagna coinvolge i punti vendita e le Caritas parrocchiali di Castiglione Olona e Caronno Varesino.

CARITAS DI CASTIGLIONE OLONA

La Caritas di Castiglione Olona dal 2011 articola le proprie attività grazie al Centro di ascolto, dove arrivano e vengono valutate le richieste di aiuto. «E’ una modalità che ci permette di analizzare bene i bisogni delle persone e delle famiglie che si rivolgono a noi – spiega il responsabile Egisto Azzolini – Ci coordiniamo anche con i Servizi sociali del Comune e facciamo rete con altre associazioni per dare, oltre ad un aiuto materiale, anche un supporto su altri temi fondamentali per le persone, dal lavoro alla famiglia».

A Castiglione Olona sono una quarantina le famiglie seguite dalla Caritas: «E’ un numero sempre variabile, perché alcune hanno bisogno di un aiuto solo temporaneo, riescono a superare la difficoltà e possono tornare a camminare da sole, altre ne arrivano e dunque il numero cambia. Ad esempio in questo anno di crisi legata al Covid abbiamo avuto un aumento delle richieste, e sono in crescita già da qualche anno le famiglie italiane, mentre prima erano prevalentemente straniere».

La Caritas interviene sia con pacchi alimentari e buoni spesa, sia con contributi economici per far fronte alle bollette o agli abbonamenti per l’autobus dei figli che vanno a scuola, ma anche con interventi più mirati: «Ad esempio indirizzando le famiglie con minori verso il consultorio del Movimento per la vita di Tradate, o verso strutture specializzate se ci sono conflitti all’interno del nucleo familiare, oppure aiutando le persone senza lavoro a preparare il curriculum o a ricollocarsi».

A permettere tutte queste attività l’impegno di una trentina di volontari: «Per fortuna sono tanti, e li ringrazio tutti – dice Azzolini – perché c’è sempre molto da fare, dal Centro di ascolto alla preparazione dei pacchi alimentari, dal recupero delle eccedenze dei supermercati alla gestione della dispensa».

«Non abbiamo pensato ad un progetto specifico da realizzare con i fondi della campagna Tigros “Raddoppiamo la tua bontà” – conclude Egisto Azzolini – Visto il momento serviranno per sostenere e proseguire gli interventi che già stiamo mettendo in campo».

CARITAS DI CARONNO VARESINO

Don Franco Saporiti è responsabile della Caritas parrocchiale di Caronno Varesino, a cui andranno i frutti della campagna Tigros legata al punto vendita di via Palani. «Assistiamo circa 35 famiglie – racconta – In questo periodo di crisi sono aumentate le richieste di nuclei familiari e persone che ci chiedono un sostegno sia per far fronte a bisogni primari come la spesa o il pagamento delle bollette ma anche per altre esigenze. Valutiamo i singoli casi e cerchiamo dove possibile di intervenire anche per richieste più specifiche».

Da sempre presenza importante e discreta sul territorio, la Caritas è legata all’ambito parrocchiale: «Ognuna si muove in generale nell’ambito della sua parrocchia perché vede e conosce le persone, sa le situazioni – aggiunge don Franco, responsabile sia della Caritas di Caronno Varesino che di quella di Castronno – Ci sono poi Caritas che operano a livello di Comunità pastorali, e in quel caso è possibile che si occupino di più comuni. C’è sempre e comunque un forte legame con il territorio e le sue comunità».